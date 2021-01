Usa | twitter sospende definitivamente account Trump | rischio incitamento violenza**

(Di sabato 9 gennaio 2021) New York, 9 gen. (Adnkronos) –” l’dell’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald. E’ quanto si legge in una nota della società. “Dopo un’attenta revisione dei recenti tweet di Donalde tenuto conto del contesto che li circonda abbiamo sospesol’a causa deldi ulteriorealla violenza”, sottolinea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

you_trend : ???? #USA: la speaker della Camera Nancy #Pelosi chiede a Mike #Pence di rimuovere #Trump dall'incarico attraverso il… - nzingaretti : Il Congresso Usa ha proclamato @JoeBiden Presidente degli Stati Uniti d’America e @KamalaHarris vice presidente. D… - raistolo : Mi spiace @RiccardoLuna ma questa volta stai sbagliando profondamente. L’uso di macchine da voto è uno degli eleme… - fisco24_info : Usa, Twitter sospende permanentemente l'account di Trump: 'Rischio nuovi incitamenti a violenza'. Il titolo cala in… - iconanews : Usa, Twitter sospende permanentemente l'account di Trump -

Ultime Notizie dalla rete : **Usa twitter

Finalmente siamo giunti alla fine di questa storia: Trump è stato definitivamente bannato da Twitter. This is the end, dear @realDonaldTrump.New York , 09 gen 00:42 - (Agenzia Nova) - Il social network Twitter ha sospeso in modo permanente il profilo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, indicando come motivazione "il rischio di ...