USA: Trump riconosce la vittoria di Biden, che è contrario alla sua rimozione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Donald Trump è tornato in video dopo l'assalto al Congresso di ieri e ha lanciato un appello alla riconciliazione. L'obiettivo ora è di assicurare una transizione dei poteri tranquilla e ordinata Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Donaldè tornato in video dopo l'assalto al Congresso di ieri e ha lanciato un appelloriconciliazione. L'obiettivo ora è di assicurare una transizione dei poteri tranquilla e ordinata

lauraboldrini : Terrificante ciò che sta accadendo negli #USA, dove il #Congresso è stato assaltato dai sostenitori di #Trump per i… - nzingaretti : Mai avremmo pensato di vedere negli Usa immagini di questo tipo. Tutti vicini alla forza della democrazia america… - corradoformigli : #Trump prima fomenta e provoca l’assalto al Congresso USA, poi se ne sta nella sua stanza a godersi la scena. Merit… - Amerigo_Rogas : RT @MinutemanItaly: Non ci arrivano a comprendere che zittire le voci dissidenti a) le amplifica b) le costringe ad organizzarsi in altro m… - CasagrandeStef : RT @Capezzone: Su @atlanticomag l’analisi e l’auspicio di @robpiccoli, chissà se la lezione di Machiavelli porterà qualche frutto... https… -