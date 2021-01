Usa | Trump | ' Non andrò all' insediamento di Biden' Il presidente eletto | ' Meglio | è inadatto'

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ildegli Usa Donaldha scritto su Twitte r che non sarà presente alla cerimonia dialla Casa Bianca del suo successore, Joe. L'ultimoa non partecipare ...

you_trend : ???? #USA: la speaker della Camera Nancy #Pelosi chiede a Mike #Pence di rimuovere #Trump dall'incarico attraverso il… - SkyTG24 : ?? Il Congresso ha proclamato Joe #Biden e Kamala #Harris presidente e vicepresidente degli #StatiUniti ??… - Agenzia_Ansa : #Facebook blocca #Trump a tempo indeterminato. Almeno fino al giuramento, annuncia #Zuckerberg #ANSA #Usa - vale7939290535 : RT @AntonioSocci1: Forse è il caso di valutare anche questa 'anomalia' di Trump, ora che gli Usa ricominceranno a fare 'guerre democratiche… - moniferr2 : RT @CesareSacchetti: Renzi e Obama sarebbero stati le menti della frode elettorale USA. Questo vuol dire che sia lo Spygate che i brogli US… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Trump

New York, 08 gen 21:44 - (Agenzia Nova) - La decisione sulla messa in stato d’accusa del presidente Donald Trump spetta al Congresso degli Stati Uniti. Lo ha sottolineato il presidente eletto, Joe ...New York, 08 gen 21:40 - (Agenzia Nova) - Il gruppo del Partito democratico alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sta considerando la possibilità di porre all’ordine del giorno la messa in ...