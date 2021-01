Usa, Trump abbassa i toni “Assicurare una transizione ordinata” (Di venerdì 8 gennaio 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Congresso ha certificato i risultati, una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio. La mia attenzione adesso è volta ad Assicurare una transizione del potere senza scosse e ordinata”. Lo ha detto il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un video su Twitter all'indomani dell'assedio a Capitol Hill. Il presidente non ha nominato il suo successore Joe Biden, e a chi lo accusa di aver istigato i disordini di mercoledì scorso ha spiegato che il suo scopo era “Assicurare l'integrità del voto”.Per Trump “è l'ora di raffreddare gli animi e di ripristinare la calma. Bisogna tornare alla normalità”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Congresso ha certificato i risultati, una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio. La mia attenzione adesso è volta adunadel potere senza scosse e”. Lo ha detto il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald, in un video su Twitter all'indomani dell'assedio a Capitol Hill. Il presidente non ha nominato il suo successore Joe Biden, e a chi lo accusa di aver istigato i disordini di mercoledì scorso ha spiegato che il suo scopo era “l'integrità del voto”.Per“è l'ora di raffreddare gli animi e di ripristinare la calma. Bisogna tornare alla normalità”.(ITALPRESS).

