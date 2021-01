Usa: senatrice repubblicana Alaska, ‘Trump si dimetta’ (Di sabato 9 gennaio 2021) New York, 8 gen. (Adnkronos) – La senatrice repubblicana dell’Alaska Lisa Murkowski ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donal Trump a dimettersi in seguito alle rivolte a Capitol Hill. “Voglio che si dimetta. Lo voglio fuori. Ha causato abbastanza danni”, ha detto Murkowski in un’intervista all’Anchorage Daily News. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) New York, 8 gen. (Adnkronos) – Ladell’Lisa Murkowski ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donal Trump a dimettersi in seguito alle rivolte a Capitol Hill. “Voglio che si dimetta. Lo voglio fuori. Ha causato abbastanza danni”, ha detto Murkowski in un’intervista all’Anchorage Daily News. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Usa: senatrice repubblicana Alaska, 'Trump si dimetta'... - GruppoFISenato : 'L’assalto al Congresso di #Washington è inaccettabile. La violenza contro un organismo democratico è sempre sbagli… - SAMUELEAT : @BarbaraMasini_ Senatrice quando ha tempo mi commenta queste immagini per favore? Ieri hanno sparato in faccia a un… - ambra56 : RT @ggramaglia: Buongiorno. Ora - phgigliola : Il parlamento americano è tornato in funzione finendo la conta dei voti elettorali e confermando #JoeBiden come 46°… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa senatrice Usa: senatrice repubblicana Alaska, 'Trump si dimetta' - Sardiniapost.it SardiniaPost Usa: senatrice repubblicana Alaska, 'Trump si dimetta'

New York, 8 gen. (Adnkronos) - La senatrice repubblicana dell'Alaska Lisa Murkowski ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donal Trump a dimettersi in seguito alle rivolte a Capitol Hill. "Voglio ...

Usa | morto agente di polizia ferito negli scontri al Congresso

L'articolo proviene da .... repubblica : Usa: è morto il poliziotto ferito durante l'assalto al Congresso - QuotidianPost : Usa, morto agente di polizia ferito negli scontri al Congresso - tellgiornal ...

New York, 8 gen. (Adnkronos) - La senatrice repubblicana dell'Alaska Lisa Murkowski ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donal Trump a dimettersi in seguito alle rivolte a Capitol Hill. "Voglio ...L'articolo proviene da .... repubblica : Usa: è morto il poliziotto ferito durante l'assalto al Congresso - QuotidianPost : Usa, morto agente di polizia ferito negli scontri al Congresso - tellgiornal ...