Usa: Salvini, 'condanno ogni tipo di violenza da Pechino a Washington' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - "Trump l'hanno votato 70 milioni di cittadini americani. Io avrei votato assolutamente repubblicano se fossi stato cittadino americano, ma condanno ogni tipo di violenza da Pechino a Washington, senza se e senza ma". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Palermo. "condanno ogni degenerazione, violenza, sopraffazione, arroganza, quella non è democrazia né libertà, un conto è il confronto politico, un altro sono le scene incredibili e imbarazzanti che abbiamo visto nelle ultime ore che rischiano di rovinare una presidenza positiva. Comunque in democrazia chi vince ha ragione, punto". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - "Trump l'hanno votato 70 milioni di cittadini americani. Io avrei votato assolutamente repubblicano se fossi stato cittadino americano, madida, senza se e senza ma". Così il leader della Lega, Matteo, oggi a Palermo. "degenerazione,, sopraffazione, arroganza, quella non è democrazia né libertà, un conto è il confronto politico, un altro sono le scene incredibili e imbarazzanti che abbiamo visto nelle ultime ore che rischiano di rovinare una presidenza positiva. Comunque in democrazia chi vince ha ragione, punto".

