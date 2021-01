Usa: Salvini, ‘condanno ogni tipo di violenza da Pechino a Washington’ (Di venerdì 8 gennaio 2021) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) – “Trump l’hanno votato 70 milioni di cittadini americani. Io avrei votato assolutamente repubblicano se fossi stato cittadino americano, ma condanno ogni tipo di violenza da Pechino a Washington, senza se e senza ma”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Palermo. “Condanno ogni degenerazione, violenza, sopraffazione, arroganza, quella non è democrazia né libertà, un conto è il confronto politico, un altro sono le scene incredibili e imbarazzanti che abbiamo visto nelle ultime ore che rischiano di rovinare una presidenza positiva. Comunque in democrazia chi vince ha ragione, punto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) – “Trump l’hanno votato 70 milioni di cittadini americani. Io avrei votato assolutamente repubblicano se fossi stato cittadino americano, ma condannodidaa Washington, senza se e senza ma”. Così il leader della Lega, Matteo, oggi a Palermo. “Condannodegenerazione,, sopraffazione, arroganza, quella non è democrazia né libertà, un conto è il confronto politico, un altro sono le scene incredibili e imbarazzanti che abbiamo visto nelle ultime ore che rischiano di rovinare una presidenza positiva. Comunque in democrazia chi vince ha ragione, punto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Daniele_Manca : Usa, dai tweet generici alle accuse dure: Trump spacca il centrodestra. Le reazioni di Salvini e Meloni sono state… - luca_tessitore : RT @MarcoKris87: 03.11.2020, Elezioni #USA, #Salvini: “Trump ha fatto tanto anche per l’#Italia e non ha scatenato guerre”. Noi, come sem… - LPincia : RT @GiancarloDeRisi: L'affare Trump. I media mainstream provano a dividere il centrodestra. Non hanno capito che a parte Berlusconi che fa… - umbo70 : RT @riktroiani: Pedullà ha affermato che 'Salvini non ha preso le distanze dai fatti USA'. Fake news. Sbugiardato subito da Del Debbio. #D… - beatrice_tom : La sinistra usa cinque migranti per accusare Salvini. Li userà tutti per votare a loro favore. Noi siamo dalla part… -