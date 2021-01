Usa, morto uno degli agenti che ha difeso il Congresso. Media: “Biden, no a impeachment e ricorso al 25esimo emendamento per Trump” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Joe Biden frena sul ricorso al 25esimo emendamento o all’impeachment nei confronti di Donald Trump, a ormai soli 12 giorni dal passaggio di consegne alla Casa Bianca. Secondo fonti vicine al neopresidente eletto citate dalla Cnn, il Dem non ha alcuna intenzione, con la vittoria certificata ormai in tasca, di dare vita all’ennesimo scontro faccia a faccia con l’avversario nell’ultima campagna elettorale che rischierebbe solo di spaccare nuovamente il Paese e radicalizzare il dibattito interno. Sulle stesse posizioni, ma per diversi motivi, anche il vicepresidente Mike Pence, colui che dovrebbe prendere il posto del tycoon alla Casa Bianca per poche ore: secondo il New York Times, Pence non ha intenzione, in vista di una possibile candidatura alle prossime elezioni 2024, di inimicarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Joefrena sulalo all’nei confronti di Donald, a ormai soli 12 giorni dal passaggio di consegne alla Casa Bianca. Secondo fonti vicine al neopresidente eletto citate dalla Cnn, il Dem non ha alcuna intenzione, con la vittoria certificata ormai in tasca, di dare vita all’ennesimo scontro faccia a faccia con l’avversario nell’ultima campagna elettorale che rischierebbe solo di spaccare nuovamente il Paese e radicalizzare il dibattito interno. Sulle stesse posizioni, ma per diversi motivi, anche il vicepresidente Mike Pence, colui che dovrebbe prendere il posto del tycoon alla Casa Bianca per poche ore: secondo il New York Times, Pence non ha intenzione, in vista di una possibile candidatura alle prossime elezioni 2024, di inimicarsi ...

