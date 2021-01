Usa | morto un agente del Congresso dopo gli scontri

(Di venerdì 8 gennaio 2021) L’Brian Sicknick èa causa dell’assalto al Campidoglio: presto l’apertura di un’inchiesta L’assalto alè stato fatale anche per l’Brian Sicknick: il poliziotto ha perso, infatti, la vita a seguito delle ferite riportate durante l’irruzione in Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump. L’si è opposto ai rivoltosi ma, una L'articolo proviene da YesLife.it.

Adnkronos : Assalto al #Congresso, morto agente ferito negli scontri - fanpage : #CapitolRiots, l’agente Brian Sicknick è morto per le ferite riportate durante l’assalto dei sostenitori di Donald… - repubblica : Usa: è morto il poliziotto ferito durante l'assalto al Congresso [aggiornamento delle 08:00] - caroliarita : @Agenzia_Ansa: #Usa: morto un agente in seguito agli scontri al #congressousa - Ultima Ora. - JackieMilesiF : Usa: è morto il poliziotto ferito durante l'assalto al Congresso -

Ultime Notizie dalla rete : Usa morto

La corsa del coronavirus non si ferma. I casi di Sars Cov 2 a livello globale hanno superato oggi la soglia degli 88 milioni, con un incremento di tre milioni di infezioni in soli quattro giorni. Seco ...Oltre all’agente di polizia Brian Sicknick, morto per le ferite riportate, sono quattro i decessi avvenuti durante le rivolte di Washington a ...