**Usa: Mentana, 'social censurano Trump? Da liberale direi no, ma suo uso è stato scriteriato'** (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Ovviamente la questione pone un intreccio di contraddizioni. E' chiaro che nel fatto che dei mezzi di comunicazione che hanno sede negli Stati Uniti si trovino a silenziare il presidente in carica degli Stati Uniti c'è un elemento di contraddizione, di sfida. E' però anche vero che l'uso da parte di Trump dei social è stato sicuramente fuori misura". Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana spiega così, interpellato dall'Adnkronos, la sua posizione in merito all'infuocato dibattito che sta accompagnando la sospensione dai social di Donald Trump, in seguito agli scontri avvenuti a Capitol Hill la scorsa sera. "Qualcuno -è la spiegazione di Mentana- potrebbe pensare che, se usati scriteriatamente, potrebbero da qui ai prossimi giorni dar luogo ...

