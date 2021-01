**Usa: Mentana, ‘social censurano Trump? Da liberale direi no, ma suo uso è stato scriteriato’** (2) (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Adnkronos) – “La questione è un’altra, ed è la natura privatistica dei social network, ed è evidente che è di interesse non solo nazionale ma addirittura mondiale -osserva Mentana- Tutto questo è in mano a privati che peraltro hanno sempre fatto questo”. La materia, dunque, “non è disciplinabile secondo il buon senso novecentesco che è nella nostra cultura, perché siamo in presenza di strumenti sovranazionali che hanno natura privatistica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Adnkronos) – “La questione è un’altra, ed è la natura privatistica dei social network, ed è evidente che è di interesse non solo nazionale ma addirittura mondiale -osserva- Tutto questo è in mano a privati che peraltro hanno sempre fatto questo”. La materia, dunque, “non è disciplinabile secondo il buon senso novecentesco che è nella nostra cultura, perché siamo in presenza di strumenti sovranazionali che hanno natura privatistica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

