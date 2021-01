Usa | Frà Okure | “Quanti pastori accecati dal prestigiatore Trump”

Leggi su dire

(Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – Sei sei ‘pro-life’ e contro le comunita’ Lgbt, sei a posto: tanti pastori cristiani purtroppo hanno ragionato cosi’; sono stati accecati e traditi da Donald Trump il prestigiatore e ora ne pagheranno il conto”. A parlare con l’agenzia Dire e’ fra’ Aniedi Okure, missionario nigeriano per 30 anni a Washington. Oggi risponde al telefono dalla basilica di Santa Sabina, sull’Aventino, a Roma, dove e’ arrivato in settimana per assumere un nuovo ruolo internazionale: e’ appena stato nominato “promotore generale” della Commissione giustizia e pace dei domenicani nonche’ loro delegato al Consiglio dell’Onu per i diritti umani. Vivra’ tra Roma e Ginevra ma ora negli occhi ha le immagini dell’assalto al Congresso a Washington da parte dei sostenitori di Trump. Le bandiere confederali del Sud segregazionista, i vetri in frantumi, e poi soprattutto i morti e le ferite profonde. “Sara’ difficile rimarginarle” dice fra’ Okure, parlando di “sacralita’ violata” di un tempio della democrazia e di “un’immagine dell’America danneggiata in tutto il mondo”.Al centro del colloquio, pero’, ci sono le responsabilita’ dei pastori cristiani: evangelici, protestanti e anche cattolici. “Le incertezze e anche la rabbia provocate da alcuni aspetti della globalizzazione hanno diviso l’America in tribu’, Trump lo ha capito e ha fatto quello che sa fare meglio, il prestigiatore” la premessa del missionario. “Ha visto come le Chiese siano contro l’aborto e il movimento Lgbt e ha agito di conseguenza, rivolgendosi a tutti coloro che considerano i parlamentari come troppo liberali”.