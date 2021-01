**Usa: Feltri, 'censura social a Trump non stupisce, da noi lo fa pure servizio pubblico tv'** (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "La censura fa schifo, ma se qui da noi le prime censure vengono fatte già a livello di servizio pubblico televisivo, poi non possiamo stupirci del fatto che Twitter o Facebook, che sono aziende private, mandano a fare in c.... anche Trump". Non la manda a dire Vittorio Feltri che, interpellato dall'Adnkronos sulle polemiche divampate in seguito alla sospensione degli account social di Donald Trump, da Instagram a Facebook a Twitter. "Non sono un esperto di social, però ho visto che fanno quello che vogliono -aggiunge Feltri- Anche Twitter ad esempio, ci sono momenti in cui ti censura, ti blocca, non ti fa salire i followers. Quindi non è una novità: essendo delle aziende private purtroppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Lafa schifo, ma se qui da noi le prime censure vengono fatte già a livello ditelevisivo, poi non possiamo stupirci del fatto che Twitter o Facebook, che sono aziende private, mandano a fare in c.... anche". Non la manda a dire Vittorioche, interpellato dall'Adnkronos sulle polemiche divampate in seguito alla sospensione degli accountdi Donald, da Instagram a Facebook a Twitter. "Non sono un esperto di, però ho visto che fanno quello che vogliono -aggiunge- Anche Twitter ad esempio, ci sono momenti in cui ti, ti blocca, non ti fa salire i followers. Quindi non è una novità: essendo delle aziende private purtroppo ...

