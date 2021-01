Usa, Biden sui fatti di Capitol Hill: «I responsabili della morte dell’agente pagheranno» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Due giorni dopo i fatti di Capitol Hill, il presidente eletto Joe Biden ha parlato a Wilmington per presentare gli ultimi membri della sua squadra di governo. Durante il discorso, Biden ha fatto le sue condoglianze ai familiari dell’agente rimasto ucciso durante gli scontri al Congresso, e ha dichiarato che i responsabili della sua morte «pagheranno». Biden ha poi chiesto al Senato di accelerare l’approvazione dei suoi ministri, cosicché fin dal 20 gennaio – giorno del suo insediamento – il team dem potrà «lavorare per ricostruire una nuova America» dopo il brutto colpo inflitto dalla pandemia da Coronavirus. Biden ha voluto sottolineare ancora una volta la distanza ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) Due giorni dopo idi, il presidente eletto Joeha parlato a Wilmington per presentare gli ultimi membrisua squadra di governo. Durante il discorso,ha fatto le sue condoglianze ai familiaririmasto ucciso durante gli scontri al Congresso, e ha dichiarato che isua».ha poi chiesto al Senato di accelerare l’approvazione dei suoi ministri, cosicché fin dal 20 gennaio – giorno del suo insediamento – il team dem potrà «lavorare per ricostruire una nuova America» dopo il brutto colpo inflitto dalla pandemia da Coronavirus.ha voluto sottolineare ancora una volta la distanza ...

