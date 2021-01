Usa | annunciate dimissioni capo della polizia del Congresso

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Usa, ildelsta per dimettersi a seguito delle violenza di questi giorni in cui ha perso la vita anche un agente. Considerata la gravità dell’episodio, è forse persino passato troppo tempo prima che avvenisse il primo licenziamento collegato all’assalto alUsa da parte dei sostenitori di Donald Trump che L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Usa annunciate

Inews24

annuncio Scoprile fino fine mese sulle vetture in pronta consegna _____ SERVIZI - VALUTAZIONE DELLA TUA PERMUTA valore quattroruote - FINANZIAMENTI e LEASING costruiti su misura per te - ASSICURAZIONE ...La corsa del coronavirus non si ferma. I casi di Sars Cov 2 a livello globale hanno superato oggi la soglia degli 88 milioni, con un incremento di tre milioni di infezioni in soli quattro giorni. Seco ...