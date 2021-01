Urla e cazzotti Napoli ko con la Spal | Gattuso ribalta lo spogliatoio | Senza pal***e | il retroscena

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La sconfitta interna contro lo Spezia ha fatto male al, che si allontana dalle posizioni Champions. E ha fatto infuriare Rino. Il Corriere dello Sport riferisce di un violentissimo sfogo con i giocatori nello, mercoledì sera dopo la partita. "Non avete le", avrebbeto il mister. Si parla di "al muro. parole in libertà,freni efiltri". Qualche giocatore, "per il nervosismo e il dispiacere" avrebbe addirittura avuto "gli occhi rossi, come quando si trattengono le lacrime". Sotto accusa, però, anche il mercato fatto un anno fa dal ds Giuntoli sulle direttive fornite dall'allora neo-tecnico, subentrato da poco a Carlo Ancelotti: "90 milioni di euro evaporati", con Rrahmani ...

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, non ha digerito la brutta sconfitta interna dei suoi contro lo Spezia di Italiano. Crollo emotivo dopo il rigore trasformato da Nzola e l'incapacità dei suo di ...Incavolato come mai finora nei tredici mesi di Napoli: ha preso la squadra di petto, l'ha accartocciata e ridotta in mille pezzi. La mancanza di carattere: 'Non avete gli attributi', tanto per usare u ...