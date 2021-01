Una vita insieme, poi il Covid: “Ho abbracciato una fotografia” (Di venerdì 8 gennaio 2021) insieme fino all’ultimo giorno, e quella malattia che li ha strappati alla vita a distanza di poche ore, lasciando solo dolore. Franco Marinelli Lucia Mammarella (Facebook)Un destino doloroso, tragico, che fino alla fine ha unito una coppia che ha fatto dell’amore, l’uno per l’altro, l’unica ragione di vita. Franco Marinelli e Lucia Mammarella, 73 anni lui, 69 lei, uccisi dallo stesso maledetto virus, a distanza di un giorno, l’uno dall’altro. La coppia abruzzese, colpita durante il periodo natalizio, è stata sconfitta dal Covid, dopo quindici giorni di intensa battaglia, prima l’uomo, poi la donna, hanno lasciato questo mondo gettando nello sconforto la propria famiglia e l’intera comunità di Torrevecchia Teatina, piccola località abruzzese. Il figlio della coppia, Williams, ha espresso tutto il suo ... Leggi su chenews (Di venerdì 8 gennaio 2021)fino all’ultimo giorno, e quella malattia che li ha strappati allaa distanza di poche ore, lasciando solo dolore. Franco Marinelli Lucia Mammarella (Facebook)Un destino doloroso, tragico, che fino alla fine ha unito una coppia che ha fatto dell’amore, l’uno per l’altro, l’unica ragione di. Franco Marinelli e Lucia Mammarella, 73 anni lui, 69 lei, uccisi dallo stesso maledetto virus, a distanza di un giorno, l’uno dall’altro. La coppia abruzzese, colpita durante il periodo natalizio, è stata sconfitta dal, dopo quindici giorni di intensa battaglia, prima l’uomo, poi la donna, hanno lasciato questo mondo gettando nello sconforto la propria famiglia e l’intera comunità di Torrevecchia Teatina, piccola località abruzzese. Il figlio della coppia, Williams, ha espresso tutto il suo ...

NicolaPorro : #Palù (Aifa): “Entro giugno vaccineremo i più fragili”. Bene: ma allora potremo liberare chi di #COVID19 non muore… - mariocalabresi : ?? Nasce Altre/storie #Podcast, una produzione @Chora_Media. Si chiama come la #newsletter, perché anche qui voglio… - Roberto_Fico : Era il 6 gennaio 1980 quando Piersanti Mattarella veniva ucciso in un agguato mafioso. Ha sempre inteso la politica… - Hylka124 : Che questo 2021 iniziato da una settimana possa restituirci, se non del tutto almeno in parte, la nostra vita ?? #Buon2021 #vogliadinormalità - Federico3607 : Ieri non ho twittato ma tranquilli la mia vita è ancora una merda -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Una vita, la puntata di giovedì 7 gennaio Mediaset Play Oggi è un altro giorno, Paolo Conticini: “Oggi mi state …” Serena Bortone spiazzata rimane senza parole

Ieri, a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Ra1, che va in onda subito dopo il Tg1, era ospite il bravissimo e simpaticissimo Paolo Conticini, reduce dalla bellissima es ...

Gli “invisibili” del palco ignorati da chi decide: «Costretti a reinventarci»

Dagli scenografi ai truccatori fino ai tecnici del suono: dietro a uno spettacolo teatrale o un film lavorano tantissime professionalità diverse ritenute non necessarie dal mondo della politica ...

Ieri, a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Ra1, che va in onda subito dopo il Tg1, era ospite il bravissimo e simpaticissimo Paolo Conticini, reduce dalla bellissima es ...Dagli scenografi ai truccatori fino ai tecnici del suono: dietro a uno spettacolo teatrale o un film lavorano tantissime professionalità diverse ritenute non necessarie dal mondo della politica ...