Una vita | beautiful | anticipazioni 9 gennaio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 8 gennaio 2021) : ecco che cosa ci raccontano gli spoiler di domani. Una: gesto (interessato) di Genoveva per Marcia Marcia dovrebbe essere spostata a Barcellona per essere operata, ma i medici lo sconsigliano, visto il grave stato in cui versa la paziente. Così avviene un colpo di scena, perché Genoveva (come sempre determinata unicamente a riavere Felipe) si offre di andare a prendere il luminare che dovrebbe eseguire l’intervento, il Dottor Balaguer. Molti rimangono favorevolmente colpiti dal gesto della donna, ma qualcuno la conosce talmente bene, da non farsi incantare: Ursula! Inoltre con Felipe non filerà tutto liscio, proprio perché lui è innamorato di Marcia. Ma la giovane riuscirà a fare l’intervento e a riprendersi? Intanto Susana è sempre in preda ai suoi rimorsi per aver vinto il concorso usando il disegno di Leandro. Per Cinta e Camino la strada verso il successo ...