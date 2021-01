Una Vita, anticipazioni spagnole: CARMEN e ANTOÑITO muoiono, attentato ad Acacias (Di venerdì 8 gennaio 2021) In Spagna, sono andate in onda delle puntate di Acacias 38 (Una Vita) piuttosto movimentate: dopo la gioia derivata dal matrimonio tra Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros) e Servante Gallo (David V. Muro), i telespettatori sono stati infatti coinvolti in atmosfere tutt’altro che rasserenanti, a causa di un attentato che ha devastato l’intero quartiere e che ha provocato anche alcune morti. Cerchiamo quindi di capire cosa è successo… Una Vita, spoiler: l’attentato anarchico, chi morirà? Nell’episodio andato in onda stasera sulla rete iberica La1, il numero 1418, a morire a causa dell’attentato, messo in atto dalla domestica/anarchica Soledad (Silvia Marty) con la complicità di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Aurelio Quesada (Carlos de Austria), sono stati ANTOÑITO ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 8 gennaio 2021) In Spagna, sono andate in onda delle puntate di38 (Una) piuttosto movimentate: dopo la gioia derivata dal matrimonio tra Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros) e Servante Gallo (David V. Muro), i telespettatori sono stati infatti coinvolti in atmosfere tutt’altro che rasserenanti, a causa di unche ha devastato l’intero quartiere e che ha provocato anche alcune morti. Cerchiamo quindi di capire cosa è successo… Una, spoiler: l’anarchico, chi morirà? Nell’episodio andato in onda stasera sulla rete iberica La1, il numero 1418, a morire a causa dell’, messo in atto dalla domestica/anarchica Soledad (Silvia Marty) con la complicità di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Aurelio Quesada (Carlos de Austria), sono stati...

mariocalabresi : ?? Nasce Altre/storie #Podcast, una produzione @Chora_Media. Si chiama come la #newsletter, perché anche qui voglio… - ItalianAirForce : Oggi un #Falcon900 dell'#AeronauticaMilitare si è alzato in volo da Perugia per effettuare un… - NicolaPorro : #Palù (Aifa): “Entro giugno vaccineremo i più fragili”. Bene: ma allora potremo liberare chi di #COVID19 non muore… - vecchio60 : @Tiziana20202020 E da una vita che l'ho bloccata. - CaldaruloAngela : #TZVIP ma hanno una vita questi qua? ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, la puntata di venerdì 8 gennaio Mediaset Play L’avete riconosciuta? In questo video era un angioletto, oggi è una villain senza scrupoli al servizio di un padre malvagio come pochi

Di solito la vedete rasata e tutta ricoperta di blu, ma vi assicuriamo che è una vera bellezza. Avete capito di chi stiamo parlando?

Strage Viareggio: prescritti gli omicidi colposi, appello bis anche per l’ex ad Fs Moretti

Prescrizione dopo la caduta dell'aggravante dell'incidente sul lavoro. La Cassazione ha rinviato alla corte d'Appello di Firenze la riapertura dell'appello bis. Nel disastro persero la vita 32 persone ...

Di solito la vedete rasata e tutta ricoperta di blu, ma vi assicuriamo che è una vera bellezza. Avete capito di chi stiamo parlando?Prescrizione dopo la caduta dell'aggravante dell'incidente sul lavoro. La Cassazione ha rinviato alla corte d'Appello di Firenze la riapertura dell'appello bis. Nel disastro persero la vita 32 persone ...