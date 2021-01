Una Vita/ Anticipazioni puntata 8 gennaio: Susana vince il concorso di disegno (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una Vita, Anticipazioni puntata 8 gennaio 2021: Susana ha vinto il concorso di disegno con un modello decisamente innovativo. Cosa accadrà oggi? Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021) Una2021:ha vinto ildicon un modello decisamente innovativo. Cosa accadrà oggi?

NicolaPorro : #Palù (Aifa): “Entro giugno vaccineremo i più fragili”. Bene: ma allora potremo liberare chi di #COVID19 non muore… - mariocalabresi : ?? Nasce Altre/storie #Podcast, una produzione @Chora_Media. Si chiama come la #newsletter, perché anche qui voglio… - Roberto_Fico : Era il 6 gennaio 1980 quando Piersanti Mattarella veniva ucciso in un agguato mafioso. Ha sempre inteso la politica… - FreedomRa1958 : @Seredolcemente Infatti si deve dire subito quello che si pensa e non perdersi in relazioni che non ti danno quello… - matildepi2 : RT @_Gecky_: Ho una voglia infinita di vivermi la vita -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, la puntata di giovedì 7 gennaio Mediaset Play Abbracci Mulino Bianco, 2 milioni di euro per gli infermieri

Sono diventate ormai un simbolo le foto delle “stanze degli abbracci” negli ospedali e nelle Rsa, dove dei guanti e una barriera trasparente proteggono ... famiglie degli infermieri che hanno perso la ...

Testamento biologico, campagna dell'associazione Luca Coscioni in edicole e metropolitana

Manifesti per sensibilizzare e informare i cittadini sul diritto di ogni individuo a decidere liberamente sul proprio fine vita ...

Sono diventate ormai un simbolo le foto delle “stanze degli abbracci” negli ospedali e nelle Rsa, dove dei guanti e una barriera trasparente proteggono ... famiglie degli infermieri che hanno perso la ...Manifesti per sensibilizzare e informare i cittadini sul diritto di ogni individuo a decidere liberamente sul proprio fine vita ...