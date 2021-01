Una Vita, anticipazioni oggi 8 gennaio: Acacias sconvolta (Di venerdì 8 gennaio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’8 gennaio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Nel quartiere di Acacias la gente non fa che parlare dell’arresto di Andrade e del ferimento di Marcia. I giornali ricostruiscono in parte la brutta vicenda. Restano, però, alcuni punti da chiarire. Ad Acacias si è diffusa col passaparola, da una via all’altra, e da una casa all’altra, la notizia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 8 gennaio 2021)“Una”, puntata dell’82021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Nel quartiere dila gente non fa che parlare dell’arresto di Andrade e del ferimento di Marcia. I giornali ricostruiscono in parte la brutta vicenda. Restano, però, alcuni punti da chiarire. Adsi è diffusa col passaparola, da una via all’altra, e da una casa all’altra, la notizia Articolo completo: dal blog SoloDonna

