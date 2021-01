Una Vita, anticipazioni: GENOVEVA e SANTIAGO, si accende la tensione ma… (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si respirerà una certa tensione tra la dark lady GENOVEVA Salmeron (Clara Garrido) e il suo nuovo “sottoposto” SANTIAGO Becerra (Aleix Melé) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. I due instaureranno infatti un rapporto abbastanza conflittuale, che però nasconderà un’attrazione fisica decisamente pericolosa e dalle fatali conseguenze… Una Vita, news: SANTIAGO è davvero il marito di Marcia? Come abbiamo già segnalato in diversi nostri post dedicati alle anticipazioni, SANTIAGO comparirà improvvisamente a calle Acacias e svelerà a tutti di essere il legittimo marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Quest’ultima dovrà dunque rinunciare a sposare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), ma nei primi tempi continuerà ad avere una relazione ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 8 gennaio 2021) Si respirerà una certatra la dark ladySalmeron (Clara Garrido) e il suo nuovo “sottoposto”Becerra (Aleix Melé) nelle prossime puntate italiane di Una. I due instaureranno infatti un rapporto abbastanza conflittuale, che però nasconderà un’attrazione fisica decisamente pericolosa e dalle fatali conseguenze… Una, news:è davvero il marito di Marcia? Come abbiamo già segnalato in diversi nostri post dedicati allecomparirà improvvisamente a calle Acacias e svelerà a tutti di essere il legittimo marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Quest’ultima dovrà dunque rinunciare a sposare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), ma nei primi tempi continuerà ad avere una relazione ...

È la vita. E «questo teatro è il mondo in cui dobbiamo vivere, con maschere che crollano da sole». Versi profetici e carichi di significato, quelli di «C’est la vie», il singolo musicale appena lancia ...

Drenthe rivela: "Ho 7 figli con 4 donne diverse"

Intervistato da El Partidazo de Cope, l’ex Real Madrid Drenthe ha scioccato tutti con una notizia sulla sua vita privata: “Ho sette figli con quattro donne diverse, ma adesso sono single. Ho qualche c ...

