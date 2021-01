Un sostenitore di Trump al Campidoglio era un comunista, antifa o neonazista? Tre teorie senza prove (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’assalto al Campidoglio americano ha generato numerose teorie sui suoi protagonisti. Uno di questi, un uomo con la barba e capelli lunghi vestito con una felpa gialla è stato etichettato come un comunista, un antifa o un neonazista. Tra i presenti c’erano molti seguaci della setta complottista QAnon che, come suo solito, riesce a trovare complotti anche contro i loro stessi membri come nel caso di Jake Angeli, lo sciamano QAnon. Per chi ha fretta Il tatuaggio dell’uomo con la felpa gialla non raffigura un simbolo comunista, ma il simbolo di un videogioco. I tatuaggi dell’uomo con la felpa gialla non corrispondono a quelle di un’altra persona a cui viene associato. Il presunto sosia è un noto neonazi americano, non un antifa. Analisi «I famosi seguaci ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’assalto alamericano ha generato numerosesui suoi protagonisti. Uno di questi, un uomo con la barba e capelli lunghi vestito con una felpa gialla è stato etichettato come un, uno un. Tra i presenti c’erano molti seguaci della setta complottista QAnon che, come suo solito, riesce a trovare complotti anche contro i loro stessi membri come nel caso di Jake Angeli, lo sciamano QAnon. Per chi ha fretta Il tatuaggio dell’uomo con la felpa gialla non raffigura un simbolo, ma il simbolo di un videogioco. I tatuaggi dell’uomo con la felpa gialla non corrispondono a quelle di un’altra persona a cui viene associato. Il presunto sosia è un noto neonazi americano, non un. Analisi «I famosi seguaci ...

Itsmylifemusic1 : @BrasilPaolo @a_meluzzi Il male stà già vincendo se guardate bene. Trump era l'unico che poteva e può ancora impedi… - labo_franco : RT @RadioSavana: Sostenitore Trump caccia giornalista Rai: 'Andate via, fake news!' - GiovanniGiuli : RT @RadioSavana: Sostenitore Trump caccia giornalista Rai: 'Andate via, fake news!' - stefano_risso : RT @RadioSavana: Sostenitore Trump caccia giornalista Rai: 'Andate via, fake news!' - SchwarzeHexe5 : RT @RadioSavana: Sostenitore Trump caccia giornalista Rai: 'Andate via, fake news!' -