Un posto al sole anticipazioni: VITTORIO tra ALEX (che lo lascia) e CHIARA (Di venerdì 8 gennaio 2021) È ormai da un po’ che a Un posto al sole si vive un periodo all’insegna dei cambiamenti, con diversi personaggi che almeno per il momento sono fuori dalla soap. Tra l’altro vi anticipiamo che tale “terremoto” non è ancora finito e tra qualche tempo (non subito, insomma) anche altri personaggi importanti – attualmente al centro della scena – potrebbero avere un periodo di assenza, mentre un altro (maschile) sembra destinato a uscire completamente da Upas. Si tratta di rumors che vi anticipiamo in anteprima e dunque ne riparleremo strada facendo; intanto concentriamoci su ALEX (Maria Maurigi), perché anche lei è destinata ad una svolta di vita: la narrazione ce la sta proponendo alle prese con una scelta difficile, quella di allontanarsi dall’Italia per almeno sei mesi, in modo da partecipare ad un progetto lavorativo importante. Un ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 8 gennaio 2021) È ormai da un po’ che a Unalsi vive un periodo all’insegna dei cambiamenti, con diversi personaggi che almeno per il momento sono fuori dalla soap. Tra l’altro vi anticipiamo che tale “terremoto” non è ancora finito e tra qualche tempo (non subito, insomma) anche altri personaggi importanti – attualmente al centro della scena – potrebbero avere un periodo di assenza, mentre un altro (maschile) sembra destinato a uscire completamente da Upas. Si tratta di rumors che vi anticipiamo in anteprima e dunque ne riparleremo strada facendo; intanto concentriamoci su(Maria Maurigi), perché anche lei è destinata ad una svolta di vita: la narrazione ce la sta proponendo alle prese con una scelta difficile, quella di allontanarsi dall’Italia per almeno sei mesi, in modo da partecipare ad un progetto lavorativo importante. Un ...

