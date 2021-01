UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 11 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 8 gennaio 2021)di Unalin onda11: I buoni propositi di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) verso Leonardo (Erik Tonelli) potrebbero non essere visti di buon occhio da qualcuno. Sono in arrivo grossi problemi? Alberto Palladini (Maurizio Aiello) è in procinto di trasferirsi nel nuovo appartamento da single. Giulia Poggi (Marina Tagliaferri), però, potrebbe rovinare tutti i suoi piani facendo sue le ragioni di Clara (Imma Pirone). Le disavventure di Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) continuano… e saranno molto divertenti! Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)