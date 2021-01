Un Posto al Sole | anticipazioni oggi 8 gennaio | Ferri rimpiange Marina?

Leggi su solodonna

(Di venerdì 8 gennaio 2021)“Unal”, puntata dell’82021. Che cosa vedremo stasera nel nuovo appuntamento su Rai 3 alle 20.40 circa?e Fabrizio stanno per lasciare Napoli. La Giordano e Roberto, ognuno per conto suo, ripercorrono mentalmente i momenti cruciali della loro storia tormentata.è in partenza con Fabrizio. Lei e Roberto rivivono, ognuno per proprio conto, i momenti salienti del loro tormentato rapporto.Articolo completo: dal blog SoloDonna