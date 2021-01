Un agente della polizia del Congresso è morto in seguito alle ferite riportate durante l’assalto dei fan di Donald Trump a Capitol Hill

(Di venerdì 8 gennaio 2021) . Lo ha reso noto la. L’Brian Sicknick stava “rispondendorivolte di mercoledì 6 gennaio al Campidoglio ed è stato ferito mentre si opponeva fisicamente ai manifestanti - si legge in una nota -. Tornato in caserma è poi crollato. Portato in ospedale è peròin”.

