ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Joe Biden proclamato Presidente (8 Gennaio) (Di venerdì 8 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE e Ultim’ora di oggi, venerdì 8 Gennaio 2021: Coronavirus: tasso contagi in Italia al 14.8%. I dati continuano a preoccupare. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021)di, venerdì 82021: Coronavirus: tasso contagi in Italia al 14.8%. I dati continuano a preoccupare.

enpaonlus : Cani e gatti vietati negli immobili del Vaticano: lo dice il regolamento condominiale (ancora) in vigore… - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - fanpage : Il professor Galli sbarra la strada ai medici #novax - giacomozuliane : RT @fanpage: Il professor Galli sbarra la strada ai medici #novax - tempostretto : Un nuovo articolo: (Istituto Antonello OPEN DAY in presenza il Sabato 9 e il Sabato 16 Gennaio - Ore 9,00/13,00) è… -