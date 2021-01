Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di venerdì 8 gennaio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Ore 18.45 – Juventus, anche De Ligt positivo al Covid-19 – «Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento». Ore 18 – Inter Eriksen, l’agente Schoots ricorre al Collegio di Garanzia contro i nerazzurri – Christian Eriksen continua ad essere un problema in casa Inter, e adesso non solo per quanto riguarda la squadra a cui cederlo. L’agente del danese, infatti, ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia contro il club nerazzurro. La notizia Ore 17.30 – Torino, la conferenza stampa di Giampaolo – L’allenatore granata Marco ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24. Ore 18.45 – Juventus, anche De Ligt positivo al Covid-19 – «Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento». Ore 18 – Inter Eriksen, l’agente Schoots ricorre al Collegio di Garanzia contro i nerazzurri – Christian Eriksen continua ad essere un problema in casa Inter, e adesso non solo per quanto riguarda la squadra a cui cederlo. L’agente del danese, infatti, ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia contro il club nerazzurro. La notizia Ore 17.30 – Torino, la conferenza stampa di Giampaolo – L’allenatore granata Marco ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Miracoli dal cielo: il film con Jennifer Garner stasera su Rai1

Va in onda stasera su Rai1 alle 21:25 il film drammatico Miracoli dal cielo, con Jennifer Garner e Martin Henderson, tratto da una storia vera. Stasera su Rai1, in prima serata, va in onda Miracoli da ...

Probabile formazione Milan: uomini contati per Pioli. Torna Tonali

E’ un Milan provato, dalle assenze e dai tanti impegni ravvicinati, quello che domani sera affronterà il Torino a San Siro per la sfida valevole per il 17° turno di campionato.

