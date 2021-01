Uganda | il capo della Polizia | “Picchiamo i reporter per proteggerli”

Leggi su dire

(Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – “Sappiamo che molti in Uganda si stanno lamentando della polizia che starebbe prendendo di mira i giornalisti. In realtà sono i giornalisti che stanno prendendo di mira le forze di sicurezza. Non ci scuseremo”. Lo ha detto l’ispettore capo della polizia, Martin Okoth Ochola, intervistato dalla stampa locale sulle accuse di violenze contro i reporter impegnati a seguire la campagna elettorale.Il 27 dicembre tre giornalisti televisivi sono stati feriti dall’uso di lacrimogeni e proiettili di gomma esplosi dagli agenti a Kyabakuza, nel distretto di Masaka. Si tratta di Ali Mivule di Ntv, Ashraf Kasirye di Ghetto Tv e Daniel Lutaaya di Nbs Tv.