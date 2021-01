UFFICIALE Spezia | nuovo ingresso in società | Felugo consigliere per l’area tecnico-sportiva

(Di venerdì 8 gennaio 2021)inper lo: ecco il comunicato dellaligure che annuncia l’arrivo di MaurizioLocomunica l’indi Maurizio. Ecco il comunicato del club ligure. «LaCalcio Srl comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio d’Amministrazione del club bianco che ha ratificato l’del sig. Maurizioin qualità dicon le più ampie deleghe in relazione al.Talerappresenta un ulteriore rafforzamento del ...

Nuovo ingresso in società per lo Spezia: ecco il comunicato della società ligure che annuncia l'arrivo di Maurizio Felugo ...