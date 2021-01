Uffici postali, da palazzo di città la richiesta di riapertura giornaliera (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna (Sa)- Una missiva inviata alla direzione generale di Poste Italiane per chiedere la riapertura giornaliera degli Uffici postali collocati nelle frazioni di Puglietta e Serradarce. È quanto chiesto nero su bianco in una missiva alla società Poste Italiane, dal primo cittadino di Campagna, il sindaco Roberto Monaco. Una decisione quella presa nei mesi corsi dalle Poste che non è piaciuta a utenti e sindaco tanto che nei mesi corsi dalla Casa municipale erano state inviate delle note alla direzione centrale delle Poste per chiedere il ripristino immediato dell’apertura quotidiana degli Uffici di Puglietta e Serradarce. Richieste quelle a firma del sindaco e dell’amministrazione comunale campagnese che si sono rese necessarie a seguito dei disagi quali file di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna (Sa)- Una missiva inviata alla direzione generale di Poste Italiane per chiedere ladeglicollocati nelle frazioni di Puglietta e Serradarce. È quanto chiesto nero su bianco in una missiva alla società Poste Italiane, dal primo cittadino di Campagna, il sindaco Roberto Monaco. Una decisione quella presa nei mesi corsi dalle Poste che non è piaciuta a utenti e sindaco tanto che nei mesi corsi dalla Casa municipale erano state inviate delle note alla direzione centrale delle Poste per chiedere il ripristino immediato dell’apertura quotidiana deglidi Puglietta e Serradarce. Richieste quelle a firma del sindaco e dell’amministrazione comunale campagnese che si sono rese necessarie a seguito dei disagi quali file di ...

