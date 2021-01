**Ue: a novembre disoccupazione in Eurozona scende all'8,3%** (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - A novembre 2020, il tasso di disoccupazione dell'area dell'euro era dell'8,3%, con un calo di 0,1 punti rispetto al mese precedente ma in aumento dal 7,4% di novembre 2019. Sull'Ue a 27 - riporta Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea - il tasso scende al 7,5% (7,6% a ottobre 2020 e 6,6% a novembre 2019). Eurostat stima che a novembre nell'Unione i disoccupati fossero 15,933 milioni , di cui 13,609 milioni nell'area dell'euro, con un calo congiunturale di 222.000 unità nell'UE e di 172.000 nell'Eurozona (ma su base annua l'aumento è rispettivamente di di 1,795 milioni e 1,425 milioni di persone). Andamento opposto invece per la disoccupazione giovanile con 3,171 milioni di persone sotto i 25 annii che a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - A2020, il tasso didell'area dell'euro era dell'8,3%, con un calo di 0,1 punti rispetto al mese precedente ma in aumento dal 7,4% di2019. Sull'Ue a 27 - riporta Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea - il tassoal 7,5% (7,6% a ottobre 2020 e 6,6% a2019). Eurostat stima che anell'Unione i disoccupati fossero 15,933 milioni , di cui 13,609 milioni nell'area dell'euro, con un calo congiunturale di 222.000 unità nell'UE e di 172.000 nell'(ma su base annua l'aumento è rispettivamente di di 1,795 milioni e 1,425 milioni di persone). Andamento opposto invece per lagiovanile con 3,171 milioni di persone sotto i 25 annii che a ...

