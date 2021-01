Udinese, buone notizie per il Napoli: recuperato Deulofeu (Di sabato 9 gennaio 2021) L’Udinese si è allenata in preparazione al match contro il Napoli: buone notizie per Gotti, che recupera Deulofeu L’Udinese si è allenata in preparazione al match contro il Napoli. buone notizie per il tecnico Luca Gotti, che ha recuperato Gerard Deulofeu. Udinese in campo al pomeriggio a due giorni dalla sfida contro il Napoli. Dopo le fasi di attivazione e i torelli, la squadra ha svolto esercitazioni tecniche e prove tattiche. Domani pomeriggio è fissata la rifinitura. Rientro in gruppo per Gerard Deulofeu». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) L’si è allenata in preparazione al match contro ilper Gotti, che recuperaL’si è allenata in preparazione al match contro ilper il tecnico Luca Gotti, che haGerardin campo al pomeriggio a due giorni dalla sfida contro il. Dopo le fasi di attivazione e i torelli, la squadra ha svolto esercitazioni tecniche e prove tattiche. Domani pomeriggio è fissata la rifinitura. Rientro in gruppo per Gerard». Leggi su Calcionews24.com

