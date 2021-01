Ubriaco e senza mascherina si mette a urinare in pieno centro: 34enne multato per quasi 4mila euro (Di venerdì 8 gennaio 2021) FALCONARA - Ubriaco fradicio e senza mascherina, si cala i pantaloni in pieno centro e urina contro un'auto in sosta. Un episodio che costerà quasi 4mila euro a un 34enne residente fuori Comune, ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 8 gennaio 2021) FALCONARA -fradicio e, si cala i pantaloni ine urina contro un'auto in sosta. Un episodio che costeràa unresidente fuori Comune, ...

Valerio86360531 : @X12RED @elenabonetti @tagadala7 Si ma ce ne vorrebbero una quindicina affidabili senza il dente avvelenato...magar… - infoitinterno : Ubriaco e senza biglietto, lancia una bottiglia al capotreno - SanremoNews : Sanremo: gira in via Matteotti ubriaco, senza mascherina e importunando i passanti. Denunciato 50enne (Foto) - ilnazionaleit : Sanremo: gira in via Matteotti ubriaco, senza mascherina e importunando i passanti. Denunciato 50enne (Foto) - gi_dantass : è una notte senza luna, ubriaco canto amore alla fortunaa -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco senza Falconara, ubriaco e senza mascherina urina sulle auto. Multa da record Centropagina Ubriaco e senza mascherina si mette a urinare in pieno centro: 34enne multato per quasi 4mila euro

FALCONARA - Ubriaco fradicio e senza mascherina, si cala i pantaloni in pieno centro e urina contro un’auto in sosta. Un episodio che costerà quasi 4mila euro a un 34enne ...

Ubriaco e senza mascherina

Ubriaco fradicio e senza mascherina, si cala i pantaloni in pieno centro e urina contro un’auto in sosta. Un episodio che costerà quasi 4mila euro a un 34enne residente fuori Comune, pizzicato dagli a ...

FALCONARA - Ubriaco fradicio e senza mascherina, si cala i pantaloni in pieno centro e urina contro un’auto in sosta. Un episodio che costerà quasi 4mila euro a un 34enne ...Ubriaco fradicio e senza mascherina, si cala i pantaloni in pieno centro e urina contro un’auto in sosta. Un episodio che costerà quasi 4mila euro a un 34enne residente fuori Comune, pizzicato dagli a ...