Twitter | sospeso l’account di Donald Trump in maniera permanente

(Di sabato 9 gennaio 2021) Quando in Italia è da poco passata la mezzanotte, dagli Stati Uniti arriva una notizia sorprendente:ha ufficialmenteinufficiale diin seguito ai vari tweet in cui, con una campagna fatta di intimidazioni e notizie false, ha più volte violato le linee guida del social network: “Dopo aver rivisto i recenti tweet da @real, abbiamo deciso di sospenderementeper il rischio di ulteriore incitamento alla violenza”, spiega l’azienda. SportFace.

New York , 09 gen 00:42 - (Agenzia Nova) - Il social network Twitter ha sospeso in modo permanente il profilo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, indicando come motivazione "il rischio di ...Donald Trump deve dire addio al suo account Twitter, perché per la piattaforma social c'è il rischio che il tycoon inciti ulteriori violenze. Twitter, dunque, ...