Tutto pronto per la riunione sul Recovery Plan. Assedio renziano al governo, Bellanova: «Esperienza al capolinea» (Di venerdì 8 gennaio 2021) La terra trema sotto i piedi del governo Conte II. Alle 18 di oggi, 8 gennaio, il premier Giuseppe Conte incontra i capidelegazione per discutere il Recovery Plan sulla ripresa post Coronavirus da presentare all’Unione europea. È l’incontro che precede il cruciale Consiglio dei ministri dei prossimi giorni, ma quello di oggi è tutt’altro che una formalità. Se Italia viva conferma le sue intenzioni di rottura, il vertice si può trasformare nella resa dei conti finale. Un’ipotesi non troppo remota: dopo aver ricevuto in mattinata le 13 cartelle del nuovo testo del piano, la renzianissima ministra Teresa Bellanova ha già definito l’esecutivo giallorosso «un’Esperienza al capolinea», un capitolo «consumato». Recovery Plan, ecco la nuova bozza: più ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) La terra trema sotto i piedi delConte II. Alle 18 di oggi, 8 gennaio, il premier Giuseppe Conte incontra i capidelegazione per discutere ilsulla ripresa post Coronavirus da presentare all’Unione europea. È l’incontro che precede il cruciale Consiglio dei ministri dei prossimi giorni, ma quello di oggi è tutt’altro che una formalità. Se Italia viva conferma le sue intenzioni di rottura, il vertice si può trasformare nella resa dei conti finale. Un’ipotesi non troppo remota: dopo aver ricevuto in mattinata le 13 cartelle del nuovo testo del piano, la renzianissima ministra Teresaha già definito l’esecutivo giallorosso «un’al», un capitolo «consumato»., ecco la nuova bozza: più ...

borghi_claudio : @caterina_betti Esatto. Noi non eravamo pronti ma siamo stati un anno al governo in posizione minoritaria con i pos… - crocerossa : ?? Da giorni @criToscana, supportata dall'intervento di tanti Volontari da tutto il territorio nazionale, è operati… - Inter : ??? | GENOVA Eccoci a Marassi, tutto pronto per #SampdoriaInter! ??? #InterFans, quali sono le vostre sensazioni in… - DICKHEAVD : @CH1ARASTYLES ho tutto pronto sulla tv ?? - koogalaxyeyes : RT @koogalaxyeyes: Jungkook è una persona speciale, pronto a dare tutto alle persone che ama. Oltre il talento e la bellezza c'è una person… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto pronto Tutto pronto per la riunione sul Recovery Plan. Assedio renziano al governo, Bellanova: «Esperienza al capolinea» Open Euro-dollaro pronto al decollo

Prima occorre però che il cambio superi la resistenza posta a quota 1,23. Nel frattempo occhi puntati sul Dollar Index, che potrebbe dare indicazioni su quando partirà la tendenza rialzista ...

Telegram, Signal e non solo: le più valide alternative a WhatsApp

Le nuove condizioni d’uso di WhatsApp hanno fatto storcere il naso a molti. Obbligatorie, sanciscono infatti la definitiva ritrattazione della promessa fatta agli utenti nel 2014, all’indomani dell’ac ...

Prima occorre però che il cambio superi la resistenza posta a quota 1,23. Nel frattempo occhi puntati sul Dollar Index, che potrebbe dare indicazioni su quando partirà la tendenza rialzista ...Le nuove condizioni d’uso di WhatsApp hanno fatto storcere il naso a molti. Obbligatorie, sanciscono infatti la definitiva ritrattazione della promessa fatta agli utenti nel 2014, all’indomani dell’ac ...