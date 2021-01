Tutto confermato: Ercolani dal Manchester United al Carpi, è ufficiale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ve ne avevamo già parlato in esclusiva ieri, ora è ufficiale. Il difensore centrale Luca Ercolani, classe 1999, passa dal Manchester United al Carpi. Questo il comunicato del club emiliano: “La società Carpi Fc 1909 rende noto di aver positivamente concluso le trattative per portare in biancorosso il difensore classe ’99 Luca Ercolani. Il centrale, che vanta ben 5 presenze con la maglia dell’Under 20 azzurra, arriva a titolo definitivo dal Manchester United e sottoscriverà, dopo essersi sottoposto alle visite medico – sportive di rito, un contratto con scadenza prevista per il prossimo Giugno 2022. La società comunicherà in un secondo momento le modalità, la data e l’orario della presentazione ufficiale alla stampa del ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ve ne avevamo già parlato in esclusiva ieri, ora è. Il difensore centrale Luca, classe 1999, passa dalal. Questo il comunicato del club emiliano: “La societàFc 1909 rende noto di aver positivamente concluso le trattative per portare in biancorosso il difensore classe ’99 Luca. Il centrale, che vanta ben 5 presenze con la maglia dell’Under 20 azzurra, arriva a titolo definitivo dale sottoscriverà, dopo essersi sottoposto alle visite medico – sportive di rito, un contratto con scadenza prevista per il prossimo Giugno 2022. La società comunicherà in un secondo momento le modalità, la data e l’orario della presentazionealla stampa del ...

Fiorentina, tutto confermato: Maleh in viola da giugno, rimane al Venezia in prestito

Una violenza confermata dai video, che il 7 novembre ha fatto finire ... hanno individuato più di una decina di rapporti sessuali sospetti. Ragazze, tutte giovanissime, che partecipavano alle feste, ...

MERCATO PADOVA, TUTTO CONFERMATO: BIASCI E’ BIANCOSCUDATO!

Il Calcio Padova rende noto di avere formalizzato il trasferimento in biancoscudato dell’attaccante Tommaso Biasci dal Carpi FC 1909. Il calciatore arriva ...

