Trumpisti pronti al bis: “Il 19 tutti a Washington”. The Donald: “Chi mi ha votato avrà voce enorme” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Appuntamento il 19 gennaio, di nuovo a Washington. E da qui ad allora in ogni Stato, per colpire in qualche modo tutte le assemblee legislative dell’Unione. I sostenitori più radicali di Donald Trump non sembrano affatto pentiti per quanto accaduto a Capitol Hill e, anzi, l’assalto al Congresso sembra averli galvanizzati. Sui social si rincorrono così nuovi appuntamenti e nuovi obiettivi in vista di un’altra data clou: quel 19 gennaio in cui The Donald e la sua famiglia dovranno lasciare la Casa Bianca, che il giorno dopo verrà occupata dal nuovo inquilino Joe Biden, a quel punto ormai presidente in carica e non più solo “eletto”. I Trumpisti si riorganizzano sui social A raffreddare un po’ gli animi c’è solo la notizia della presenza di un agente di polizia tra i morti di Washington. Se da un lato, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 gennaio 2021) Appuntamento il 19 gennaio, di nuovo a. E da qui ad allora in ogni Stato, per colpire in qualche modo tutte le assemblee legislative dell’Unione. I sostenitori più radicali diTrump non sembrano affatto pentiti per quanto accaduto a Capitol Hill e, anzi, l’assalto al Congresso sembra averli galvanizzati. Sui social si rincorrono così nuovi appuntamenti e nuovi obiettivi in vista di un’altra data clou: quel 19 gennaio in cui Thee la sua famiglia dovranno lasciare la Casa Bianca, che il giorno dopo verrà occupata dal nuovo inquilino Joe Biden, a quel punto ormai presidente in carica e non più solo “eletto”. Isi riorganizzano sui social A raffreddare un po’ gli animi c’è solo la notizia della presenza di un agente di polizia tra i morti di. Se da un lato, ...

Deve aver pensato qualcosa di simile in queste ore il 45° Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, isolato da tutti. Gli arroganti, i potenti e i prepotenti ispirano quasi sempre umana pietas quando ...

L’America in tempesta è un problema anche per alleati e nemici

Tra qualche anno, forse, i soci in via d'emancipazione degli Stati Uniti rimpiangeranno i tempi in cui dovevano tacere, ubbidire e godersi la vita.

