Trump, voto sull'impeachment possibile la prossima settimana (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Camera americana potrebbe procedere a un voto sugli articoli per l ’impeachment di Donald Trump la prossima settimana se il vicepresidente Mike Pence non invocherà il 25/o emendamento. Lo afferma... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Camera americana potrebbe procedere a unsugli articoli per l ’di Donaldlase il vicepresidente Mike Pence non invocherà il 25/o emendamento. Lo afferma...

6000sardine : Le immagini che arrivano da #Washington sono scioccanti'. Lo dichiara il segretario generale della #Nato, Jens Stol… - MarinaSereni : Ciò che sta accadendo in queste ore a #Washington, con l’assalto al Congresso dei manifestanti pro #Trump, è gravis… - eziomauro : Sconfitto dal voto, Trump ha negato il risultato chiamando alla protesta. Il risultato è l’assalto a Capitol Hill - zazoomblog : Trump voto sullimpeachment possibile la prossima settimana - #Trump #sullimpeachment #possibile - VittorioFerram1 : @gabrillasarti2 Si saranno vaccinati con l'antidoto, visto che è dalla #Cina è partito. Come in informatica, chi cr… -