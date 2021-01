Trump torna sull’unico social che gli è rimasto per ammettere la sconfitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) La lucidità dell’ormai ex Presidente degli Stati Uniti arriva dopo il triplice fischio. Il giorno dopo le immagini che hanno scioccato il mondo (e non solo gli Usa), Donald Trump ammette sconfitta e si prepara a lasciare la Casa Bianca con una transizione che – dice ore – sarà «tranquilla e ordinata». Lo ha fatto attraverso un video condiviso su Twitter, l’unico grande social network in cui non è stato bloccato – a differenza di Facebook e Instagram – e al termine della giornata in cui i suoi supporters hanno dato un calcio alla democrazia americana, ferendola profondamente. LEGGI ANCHE > Con l’ex consigliere di Trump che cita un pezzo di Capezzone, abbiamo chiuso il cerchio Un video di due minuti e 40 secondi in cui Donald Trump ammette sconfitta e garantisce, ora, la transizione ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 gennaio 2021) La lucidità dell’ormai ex Presidente degli Stati Uniti arriva dopo il triplice fischio. Il giorno dopo le immagini che hanno scioccato il mondo (e non solo gli Usa), Donaldammettee si prepara a lasciare la Casa Bianca con una transizione che – dice ore – sarà «tranquilla e ordinata». Lo ha fatto attraverso un video condiviso su Twitter, l’unico grandenetwork in cui non è stato bloccato – a differenza di Facebook e Instagram – e al termine della giornata in cui i suoi supporters hanno dato un calcio alla democrazia americana, ferendola profondamente. LEGGI ANCHE > Con l’ex consigliere diche cita un pezzo di Capezzone, abbiamo chiuso il cerchio Un video di due minuti e 40 secondi in cui Donaldammettee garantisce, ora, la transizione ...

