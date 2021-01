Trump si arrende: «Il 20 gennaio ci sarà una nuova amministrazione». Scarica gli assalitori di Capitol Hill e spunta l’ipotesi di una grazia per se stesso – Video (Di venerdì 8 gennaio 2021) È una resa parziale quella di Donald Trump che per la prima volta in un Video su Twitter promette di «assicurare una transizione dei poteri tranquilla e ordinata» perché «una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio». Resa che arriva il giorno dopo la certificazione del risultato elettorale da parte del Congresso e dopo il clamoroso attacco a Capitol Hill dei suoi sostenitori e le sue quattro vittime. E dopo aver soffiato sul fuoco della protesta, finché i suoi canali social non sono stati sospesi, il presidente uscente cambia registro e condanna le violenze: «È l’ora di raffreddare gli animi e di ripristinare la calma. Bisogna tornare alla normalità dell’America». Spariscono le accuse di brogli elettorali dalle parole di ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) È una resa parziale quella di Donaldche per la prima volta in unsu Twitter promette di «assicurare una transizione dei poteri tranquilla e ordinata» perché «unainaugurata il 20». Resa che arriva il giorno dopo la certificazione del risultato elettorale da parte del Congresso e dopo il clamoroso attacco adei suoi sostenitori e le sue quattro vittime. E dopo aver soffiato sul fuoco della protesta, finché i suoi canali social non sono stati sospesi, il presidente uscente cambia registro e condanna le violenze: «È l’ora di raffreddare gli animi e di ripristinare la calma. Bisogna tornare alla normalità dell’America». Spariscono le accuse di brogli elettorali dalle parole di ...

