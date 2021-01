Trump si arrende ed ammette la sconfitta contro Joe Biden (Di sabato 9 gennaio 2021) Alla fine la resa è arrivata, quasi insperata. L’ex presidente Usa conferma ed ammette la vittoria dello sfidante Biden. Alla fine si è arreso, e come poteva essere altrimenti, dopo tutto quello che è scaturito da una delle sue ultime condanne al broglio, di presa fasulla del potere da parte dei democratici, di incitamento all’odio ed alla rivolta ai suoi sostenitori. La presa del Congresso, o almeno il tentativo quasi parodistico, considerati abiti e quant’altro, ha prodotto morti e feriti, tra gli insorti, chiamiamoli cosi, ed i poliziotti che bene o male hanno provato ad ostacolarli. Donald Trump ha ceduto, è sceso da quel gradino di surreale interpretazione del voto politico di novembre, sul quale era salito prestissimo, e dal quale era stato abbandonato dal suo stesso partito, che ormai, non ne assecondava ... Leggi su chenews (Di sabato 9 gennaio 2021) Alla fine la resa è arrivata, quasi insperata. L’ex presidente Usa conferma edla vittoria dello sfidante. Alla fine si è arreso, e come poteva essere altrimenti, dopo tutto quello che è scaturito da una delle sue ultime condanne al broglio, di presa fasulla del potere da parte dei democratici, di incitamento all’odio ed alla rivolta ai suoi sostenitori. La presa del Congresso, o almeno il tentativo quasi parodistico, considerati abiti e quant’altro, ha prodotto morti e feriti, tra gli insorti, chiamiamoli cosi, ed i poliziotti che bene o male hanno provato ad ostacolarli. Donaldha ceduto, è sceso da quel gradino di surreale interpretazione del voto politico di novembre, sul quale era salito prestissimo, e dal quale era stato abbandonato dal suo stesso partito, che ormai, non ne assecondava ...

Open_gol : Secondo Il New York Times, il presidente uscente starebbe valutando di auto graziarsi per evitare procedimenti giud… - vsyelania41 : Trump era adorato dai MSM e dalla maggior parte del paese Se si allontana e si arrende,il75% delle persone lo odier… - distefanovalori : RT @Open_gol: Secondo Il New York Times, il presidente uscente starebbe valutando di auto graziarsi per evitare procedimenti giudiziari a l… - Dome689 : RT @Open_gol: Secondo Il New York Times, il presidente uscente starebbe valutando di auto graziarsi per evitare procedimenti giudiziari a l… - carlacasu : RT @CitizenPost: Trump si arrende: “Sarà inaugurata una nuova amministrazione” -