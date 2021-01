Trump, Salvini: “Le violenze rischiano di rovinare una presidenza positiva”. Il video (Di venerdì 8 gennaio 2021) Trump, Salvini: “Le violenze rischiano di rovinare una presidenza positiva” Palermo, 8 gen. (askanews) – “Trump l’hanno votato 70 milioni di cittadini americani. Non si è autovotato. Io avrei votato certamente repubblicano, assolutamente, se fossi stato cittadino americano. Condanno ogni degenerazione, ogni violenza, ogni arroganza, ogni sopraffazione quella non è democrazia, non è libertà. Un conto è il confronto politico e un conto sono le scene incredibili e imbarazzanti che abbiamo visto nelle ultime ore che rischiano di rovinare una presidenza positiva in termini di accordi economici, di accordi di pace in Medio oriente. Le scene delle ultime ore rischiano di ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 gennaio 2021): “Lediuna” Palermo, 8 gen. (askanews) – “l’hanno votato 70 milioni di cittadini americani. Non si è autovotato. Io avrei votato certamente repubblicano, assolutamente, se fossi stato cittadino americano. Condanno ogni degenerazione, ogni violenza, ogni arroganza, ogni sopraffazione quella non è democrazia, non è libertà. Un conto è il confronto politico e un conto sono le scene incredibili e imbarazzanti che abbiamo visto nelle ultime ore chediunain termini di accordi economici, di accordi di pace in Medio oriente. Le scene delle ultime oredi ...

