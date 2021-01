Trump riconosce per la prima volta la vittoria di Biden

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il presidente uscente Donald, in un videomessaggio su Twitter, condanna le violenze di Capitol Hill e per laladi, senza mai citarlo. Intanto alla Casa Bianca si assiste ad una raffica di dimissioni.ladi? Donaldcondanna le violenze a Capitol Hill e

vladiluxuria : Marcia su #WashingtonDC come la marcia su Roma: contro la democrazia il peggior marciume della società aizzato dal… - AlessiaMorani : Ciò che sta succedendo negli Usa è allucinante. Un Presidente che non riconosce la volontà popolare e che incita ad… - Giorgiolaporta : Il Presidente Donald #Trump riconosce la #sconfitta e chiede la #riconciliazione. Adesso calmate i toni e tornate a… - GiovanniRoi : Trump riconosce la sconfitta e l’arrivo di “una nuova amministrazione'. Ma questo dimostra a Trump di avere rispetto su tutto. - VincenzoMilani : RT @MPSkino: +++ BREAKING NEWS +++ #Trump riconosce la SCONFITTA ...e dire che era così immediato e banale da capire #facc… -

Il presidente uscente Donald Trump, in un videomessaggio su Twitter, condanna le violenze di Capitol Hill e per la prima volta riconosce la vittoria di Biden, senza mai citarlo. Intanto alla Casa ...Le immagini giunte il 6 gennaio scorso da Capitol Hill, a Washington DC, sembrerebbero il primo scoraggiante atto di un 2021 che non vuole sfigurare davanti al caos e alle problematiche portate dal su ...