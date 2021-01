Trump riconosce Biden presidente e condanna le violenze al Congresso. Il video (Di venerdì 8 gennaio 2021) Trump riconosce Biden presidente e condanna le violenze al Congresso Roma, 8 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riconosciuto la vittoria di Joe Biden e ha condannato i suoi sostenitori violenti che hanno preso d’assalto a Washington il Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti, dove era in corso la certificazione del risultato elettorale del 3 novembre. Trump è riapparso su Twitter, riammesso dopo essere stato bloccato per 12 ore a seguito dei suo messaggi incendiari ai suo supporter che hanno assediato il Campidoglio, mentre Facebook lo ha sospeso a tempo indeterminato. E in un videomessaggio, rilanciato da ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 gennaio 2021)lealRoma, 8 gen. (askanews) – Ildegli Stati Uniti, Donald, ha riconosciuto la vittoria di Joee hato i suoi sostenitori violenti che hanno preso d’assalto a Washington il Campidoglio, sede deldegli Stati Uniti, dove era in corso la certificazione del risultato elettorale del 3 novembre.è riapparso su Twitter, riammesso dopo essere stato bloccato per 12 ore a seguito dei suo messaggi incendiari ai suo supporter che hanno assediato il Campidoglio, mentre Facebook lo ha sospeso a tempo indeterminato. E in unmessaggio, rilanciato da ...

vladiluxuria : Marcia su #WashingtonDC come la marcia su Roma: contro la democrazia il peggior marciume della società aizzato dal… - AlessiaMorani : Ciò che sta succedendo negli Usa è allucinante. Un Presidente che non riconosce la volontà popolare e che incita ad… - Giorgiolaporta : Il Presidente Donald #Trump riconosce la #sconfitta e chiede la #riconciliazione. Adesso calmate i toni e tornate a… - ilfattovideo : Stati Uniti, il videomessaggio di Trump in cui riconosce la sconfitta: “Garantire transizione di potere ordinata ed… - bobbirok : RT @sempreciro: #Trump riconosce la sconfitta elettorale 'È quando uno prende più voti di te'. -