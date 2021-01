Trump ko e le borse festeggiano Record Wall Street e Tokyo | Ue su

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Leeuropee aprono in rialzo, sulla scia delle chiusuredi. In Asiachiude al top da 30 anni dopo l'ammissione della sconfitta da parte di DonaldSegui su affaritaliani.it

FIRSTonline

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 gen - I record di Wall Street e Tokyo mettono di buon umore anche le Borse europee, che iniziano la seduta all'insegna dei rialzi. Archiviato l'assalto al C ...In attesa del dato sull'occupazione Usa, i mercati europei viaggiano in rialzo. Archiviate le violenze proteste a Washington, Trump ha ammesso la sconfitta. Tokyo a massimo in 30 anni ...