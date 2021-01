“Trump è pazzo?”: i leader “unfit” sul lettino dello psichiatra (di Lorenzo Zacchetti) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Trump è pazzo? Oggi se lo chiede tutto il mondo, dopo l’inaccettabile scempio della democrazia compiuto dai suoi fan con l’assalto al Campidoglio. Qualcuno, però, se lo chiedeva già da tempo. Ad esempio il giornale “Fuori di Milano”, diretto da Daniele De Luca. La pubblicazione stessa rappresenta un vero e proprio lampo di genio editoriale: si tratta infatti di un freepress prodotto dal Comune di Milano e dal Patto Sociale per la Salute Mentale, insieme a tutte le realtà del Terzo Settore che lo formano e con i loro utenti coinvolti anche come redattori. Già nel marzo 2018 “Fuori di Milano” pubblicava un articolo dal titolo “Trump è pazzo?”, nel quale, visto che il magazine conosce bene il tema, si specificava: “E’ un folle solo perché è un uomo pericoloso, della Pazzia ha solo l’accezione più negativa, non è un ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021)? Oggi se lo chiede tutto il mondo, dopo l’inaccettabile scempio della democrazia compiuto dai suoi fan con l’assalto al Campidoglio. Qualcuno, però, se lo chiedeva già da tempo. Ad esempio il giornale “Fuori di Milano”, diretto da Daniele De Luca. La pubblicazione stessa rappresenta un vero e proprio lampo di genio editoriale: si tratta infatti di un freepress prodotto dal Comune di Milano e dal Patto Sociale per la Salute Mentale, insieme a tutte le realtà del Terzo Settore che lo formano e con i loro utenti coinvolti anche come redattori. Già nel marzo 2018 “Fuori di Milano” pubblicava un articolo dal titolo “?”, nel quale, visto che il magazine conosce bene il tema, si specificava: “E’ un folle solo perché è un uomo pericoloso, della Pazzia ha solo l’accezione più negativa, non è un ...

