Trump e la ferita nella destra italiana | sovranisti o liberali?

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Quanto accaduto negli Stati Uniti ha aperto un varcodemocrazia. Latutta, repubblicani in primis, sarà ora costretta a fare i conti con se stessa, e prender una… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

VittorioSgarbi : #america La violenza va condannata, sempre. Ma il popolo va ascoltato e rispettato. E il popolo di Trump la violenz… - RaiNews : 'Un gruppo di sostenitori di Trump ci ha avvicinato e abbiamo dovuto interrompere la diretta. Questa giornata è una… - ilpost : La donna ferita negli scontri è morta poco dopo essere stata ricoverata in ospedale, dice NBC News, secondo cui la… - smendoliera : RT @minasettembre: Ci sono voluti Cinque morti Svariati feriti La democrazia ferita a morte... #Trump una jattura. - france_ferrara : RT @minasettembre: Ci sono voluti Cinque morti Svariati feriti La democrazia ferita a morte... #Trump una jattura. -

Ultime Notizie dalla rete : Trump ferita

“Fine del secolo americano: 6 gennaio 2021”. Questo - per quelli di noi che saranno così fortunati da essere ancora in giro - potremo forse leggere tra qualche decennio nei libri ...Dopo Capitol Hill, anche la destra italiana si spacca in due: c'è chi usa toni morbidi e chi attacca duramente. Un sintomo delle due anime della destra.