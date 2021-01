Trump: cosa prevede il 25° emendamento per la rimozione del Presidente, quando applicarlo, conseguenze (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il 25° emendamento per la rimozione del Presidente è uno spettro che si agita sulla testa di Trump, una spada di Damocle lascito dell’insurrezione violenta dei QAnon. I quali, incidentalmente, si dimostrano l’equivalente del “migliore amico” che nei Party Movies Americani ti promette “una festa che spacca” e poi vanno via lasciandoti casa devastata, orde di scalmanati in giardino che distruggono tutto, i tuoi genitori a chiederti perché i ruderi della vostra casa sono pieni di collegiali strafatti e nani da giardino pieni di droga e miliardi tra debiti e multe. Ma per quel che riguarda Trump non è solo il conto dei danni, e purtroppo delle morti, ad essergli stato lasciato da QAnon, ma anche il rischio di pagare la sua tardiva dissociazione e l’ondivago invito alla calma ma con blandizia per i ... Leggi su bufale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il 25°per ladelè uno spettro che si agita sulla testa di, una spada di Damocle lascito dell’insurrezione violenta dei QAnon. I quali, incidentalmente, si dimostrano l’equivalente del “migliore amico” che nei Party Movies Americani ti promette “una festa che spacca” e poi vanno via lasciandoti casa devastata, orde di scalmanati in giardino che distruggono tutto, i tuoi genitori a chiederti perché i ruderi della vostra casa sono pieni di collegiali strafatti e nani da giardino pieni di droga e miliardi tra debiti e multe. Ma per quel che riguardanon è solo il conto dei danni, e purtroppo delle morti, ad essergli stato lasciato da QAnon, ma anche il rischio di pagare la sua tardiva dissociazione e l’ondivago invito alla calma ma con blandizia per i ...

